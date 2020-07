Ulrich Streich zeigt sich erfreut, dass die Ansichten der FWI zur Rathausbebauung

von den Grünen in den Zielvorstellungen übernommen wurden, die Pläne des

Investors kritisch gesehen werden und eine stärkere Bürgerbeteiligung gefordert wird.

Nachdem zuvor schon die CDU ein Überdenken der Planung angeregt hat, werden die

vorbehaltslosen Befürworter der ITG-Planung in Person von Bürgermeister Romanski,

der SPD, USD und FDP weniger.

„Wir wurden unsachlich angegriffen, indem uns unterstellt wurde, dass wir Investoren

verschrecken. Diesen stereotypen Vorwurf der Befürworter der Planungen müssen

nun auch die Grünen über sich ergehen lassen“, so Streich weiter. Statt Pauschalkritik

fordert die FWI eine konstruktive Sachdiskussion.

In jeder Kommune ist es so, dass Investorenprojekte offen und sachlich diskutiert

werden. Das muss ein Investor aushalten. Nur in Hamminkeln sollen Investorenwünsche

unkritisch ohne vernünftige Bürgerbeteiligung durchgewunken werden. Entlarvend ist

besonders der Hinweis von Bürgermeister Romanski, dass es aufgrund der

Gesetzeslage kein Muss für eine Bürgerbeteiligung gibt. Dem ersten Bürger einer Stadt

sollte es doch ein Anliegen sein, seine Bürger über ein so wichtiges ortsprägendes

Projekt bestmöglich zu informieren.