Auf reges Interesse stieß die Veranstaltung „Neue Mobilität“ der Grünen Hamminkeln. Diese hatten am Samstag, den 1. August zu der Info-Veranstaltung auf den Molkereiplatz eingeladen.

Neben einigen Pedelecs und dem Bakfiets der Grünen wurde auch ein Hyundai Kona präsentiert. Dieser gehört Michael Birkhan, der durch seine VHS-Vorträge zum Thema E-Autos in der Region bekannt ist. Er war ein gefragter Gesprächspartner und stand mit seinem Fachwissen geduldig Rede und Antwort.

Ziel der Grünen-Veranstaltung war es, die Möglichkeiten einer umweltfreundlichen individuellen Mobilität aufzuzeigen. Die Partei fordert zwar den Ausbau des ÖPNV, sieht aber auch die Problematik in einer Flächengemeinde wie Hamminkeln. Sie setzt daher für kurze und mittlere Strecken auf das Fahrrad. Das komplette Material für den Standaufbau hatten die Grünen mit ihrem Bakfiets herangeschafft. Damit tatsächlich mehr Leute auf das Fahrrad umsteigen, seien allerdings sicherere und komfortablere Radwege notwendig. Auch fordern sie mehr Rücksichtnahme von den Autofahrenden . Zu oft werde man auf gefährliche Weise geschnitten und abgedrängt.

Die Grünen Hamminkeln wollen das Auto keineswegs verteufeln, setzen aber auf das E-Auto. Wie Michael Birkhan betonte, gebe es keinen Grund mehr, ein Auto mit Verbrennungsmotor zu kaufen. Aufgrund der aktuellen Förderung seien sie nicht mehr teurer in der Anschaffung bei gleichzeitig niedrigeren Betriebskosten. Sie seien im Betrieb emissionsfrei und deutlich leiser. Auch die Reichweite sei für die meisten Fahrten mehr als ausreichend.