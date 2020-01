Auf ihrer ganztägigen Haushaltsberatung am 18.Januar 2020 im Landhaus Ridder haben sich die Grünen Hamminkeln intensiv mit dem Haushalt der Stadt auseinandergesetzt.

Den Teilnehmern war klar, dass der Verwaltung in vielerlei Hinsicht finanziell die Hände gebunden sind. Leider beschränke sich ihre Kreativität bei der Umsetzung notwendiger Maßnahmen aber darauf, einfach mehr Stellen zu schaffen.

Das Resultat ist dann aber oft, dass bei fehlender Führungskompetenz mehr Mitarbeiter auch mehr Fehler machen. Erinnert sei hier an das Desaster beim Kahlschlag in Mehrhoog und der Radstreifen-Aktion in Hamminkeln.

Allein aus dem zweiten Punkt erwuchs die Forderung der Grünen nach der Erarbeitung eines Fahrrad-Konzepts für die ganze Stadt.

Insgesamt war auf der Sitzung viel Selbstbewusstsein im Hinblick auf den bevorstehenden Wahlkampf zu spüren.