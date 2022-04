Hermann Lackermann von der Hamminkelner FDP ist überhaupt nicht einverstanden mit den Äußerungen des MIT-Vorsitzenden Stefan Tidden bezüglich der örtlichen Investitionen. In einer Pressemitteilung lässt er wissen ...

"Manchmal ist es doch verwunderlich, dass Parteien und Personen des öffentlichen Lebens in Hamminkeln immer wieder mit Schlägen unter die Gürtellinie und Plattitüden versuchen, die politische Arbeit in Hamminkeln in Misskredit zu bringen. Nun also der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung, der die Haushaltsrede unseres Fraktionsvorsitzenden Armin Marth hoffentlich gelesen, aber nicht richtig interpretiert beziehungsweise zitiert hat.

In der Haushaltsrede ist folgender Absatz zu finden: „Die Anmerkung im Haushalt, dass Grund- und Gewerbesteuererhöhungen in Zukunft unvermeidlich sind, tragen wir als FDP so NICHT mit. Hier muss weiterhin der Ansatz verfolgt werden, Hamminkeln attraktiv für junge Familien und Gewerbebetriebe zu machen, um durch diese Ansiedlungen mehr Steuereinnahmen zu generieren.“

Hier betreiben wir als FDP weder Bürgerverdummung noch faselt irgendjemand etwas daher. Armin Marth hat einen konkreten Vorschlag dazu gemacht, wie man versuchen kann, durch andere Möglichkeiten mehr Steuereinnahmen zu generieren. Es wird hoffentlich auch im Sinne der Mittelstandsvereinigung der CDU sein, dass Hamminkeln für junge Familien und somit für qualifizierte Arbeitskräfte attraktiv wird, hört man doch an anderer Stelle immer, dass der Fachkräftemangel zum größten Problem wird.

Ein weiteres Phänomen in Hamminkeln greift auch Herr Tidden wieder auf: immer dann, wenn man bei einer demokratischen Abstimmung verloren hat, wird plötzlich öffentlich gefordert, Beschlüsse zurückzunehmen. Die angeblich gesparte Summe, die Herr Tidden nennt, ist leider auch nicht richtig,

denn den gesparten Kosten eines Schulneubaus stehen Kosten für den Umbau der aktuellen Schule gegenüber. Das kann aber leicht vergessen werden, da große Summen natürlich immer plakativer wirken.

Wenn der Vorschlag zur regenerativen Energieerzeugung nicht nur „heiße Luft“ war, um im Bild der vorgeschlagenen Bürgerwindparks zu bleiben, dann ist die FDP natürlich bereit, mit den Bürgerinnen und Bürgern von Hamminkeln zu diskutieren um Lösungen zu finden, die mehrheitsfähig sind.

Hier freuen wir uns auf den Konzeptvorschlag der MIT, der sicherlich Grundlage von Herrn Tiddens Äußerung und Kostenschätzung ist.

Abschließend möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass selbst in der Kommunalpolitik oft mit harten Bandagen gekämpft wird, weil alle Beteiligten glauben, das Richtige zu tun. Argumente und Gegenargumente sollen -gerne auch öffentlich- ausgetauscht werden, damit die Bürgerinnen und Bürger sich ein Bild machen können. Fair Play darf dabei aber nicht auf der Strecke bleiben.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung."

Hermann Lackermann

Vorsitzender des FDP Ortsverbandes Hamminkeln

