„Geben Sie ruhig Ihren Senf dazu“ heißt es am kommenden Samstag (8. August), wenn Bürgermeister-Kandidat Bernd Romanski und die ihn unterstützenden Parteien SPD, FDP und USD zum Grillgespräch in Brünen einladen.

Ab 10 Uhr stehen Romanski sowie Vertreter der Parteien auf dem Wochenmarkt für Fragen, Anregungen und Diskussionen bereit. Wer möchte, kann dabei eine Bratwurst frisch vom Grill verzehren. Für Kinder gibt es Popcorn. „Der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern findet natürlich unter Einhaltung aller erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen statt“, so SPD-Wahlkampfleiter Michael Möllenbeck. Bei den Gesprächen herrsche Maskenpflicht.

Der Termin in Brünen ist Auftakt für neun weitere „Grillgespräche“. Sie finden statt am 14. August in Marienthal, am 21. August in Mehrhoog, am 28. August in Hamminkeln, am 29. August in Ringenberg, am 30. August beim HSC Berg, am 4. September in Loikum, am 5. September in Dingden, am 11. September in Mehrhoog und am 12. September um 10 Uhr in Hamminkeln.