Name Bernd Romanski/ Partei SPD/ Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Hamminkeln

Alter: 61

Wohnort: Hamminkeln, Brünen

Familienstand : verheiratet seit 1982, drei Kinder, drei Schwiegerkinder, eine Enkeltochter

Erlernter Beruf : Betriebswirt

Heutiger Beruf: Bürgermeister der Stadt Hamminkeln

Hobbys: Sport

Aktiv: Tennis, Skifahren, Tauchen und mittlerweile auch Golf

Passiv: Heimspiele S 04

Sonstige Interessen: Zeit mit der Familie, Reisen, Lesen, Interaktionen mit Menschen

Bitte vervollständigen ….

Social Media ist…wichtig, weil es den schnellen Austausch von Informationen mit hoher Reichweite erlaubt. Gerade in Zeiten von Corona eine wichtige Plattform, um in Kontakt zu bleiben. Ich bevorzuge dennoch das persönliche Gespräch, zu dem Mimik, Gestik und eine unmittelbare Reaktion auf sein Gegenüber gehören. Das wird Social Media nie ganz ersetzen können.



Heimat bedeutet für mich, … ein Zuhause zu haben, angenommen zu werden von der Familie, Freunden und Nachbarn, einen Ruhepol zu finden in hektischen Zeiten, die herrliche Landschaft und Natur rund um unsere Stadt genießen zu können.



Sie sollten mich wählen, weil… ich mit Unterstützung von SPD, FDP und USD und vielen engagierten BürgernInnen weiter führen möchte, was wir begonnen haben: alle Ortsteile Hamminkelns erkennbar nach vorne zu bringen. Und das zielgerichtet, pragmatisch und bürgernah.

Angesichts der Corona-Krise verbietet es sich meines Erachtens zudem, als „Kapitän das Schiff in rauer See“ zu verlassen.



Bitte beantworten Sie folgende Fragen …

Was haben Sie in ihrer politischen Karriere bereits auf die Beine gestellt?

Wie Sie vielleicht wissen, war ich lange Zeit als Manager tätig und habe erst vor fünf Jahren ein politisches Amt übernommen. In dieser Zeit als Bürgermeister von Hamminkeln habe ich mich unter anderem um Baulanderschließung und Ortskerngestaltungen gekümmert, mich der Herausforderung durch das Hochwasser gestellt und den Hochwassersschutz angepackt, die Flüchtlingswelle verantwortungsvoll gemanagt, durch die großen Anforderungen der Corona-Pandemie gesteuert, Gewerbe angesiedelt und mich für Firmenerweiterungen eingesetzt. Ich habe die Vereine, Ehrenamtlichen und die Kultur gefördert, die Möglichkeit einer fast hundertprozentigen Versorgung mit Glasfaser geschaffen und damit den Grundstein für die Digitalisierung gelegt und darüber hinaus die Strukturen in der Verwaltung geändert und diese effizienter gemacht. Auch die Gründung eines Wirtschaftswegeunterhaltungsverbandes liegt mir sehr am Herzen.



Warum sind Sie ein guter Bürgermeister?

- weil ich effizient und planvoll arbeite

- weil ich moderat im Ton, aber energisch und beharrlich in der Sache bin - weil ich bei allen Problemen eher die Chancen als die Defizite sehe

- weil ich in der Krise (Hochwasser, Flüchtlinge, Corona) aktiv Führung übernehme und nicht auf Hilfe von außen warte

- weil ich meiner Heimat und den hier lebenden Menschen eng verbunden bin und immer mein Bestes für ihr Bestes gebe und dafür viel mit ihnen in Kontakt bin