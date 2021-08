Am Montag, 23. August, findet ab 18 Uhr in der Halle des Lohnunternehmers Arntzen, Römerrast 8, 46499 Hamminkeln eine Informationsveranstaltung zur Gründung eines Wirtschaftswegeverbandes statt. Alle Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte von Grundstücken in dem vorgesehenen Verbandsgebiet sind hierzu eingeladen.

Als Parkplatz steht die Wiese an der Zufahrt Ecke Römerrast/Beerenhuk zur Verfügung. Bevor die Gründungsversammlung einberufen wird, besteht hier noch einmal die Möglichkeit, sich über die Chancen und Folgen einer Verbandsgründung zu informieren.

Bei der Informationsveranstaltung gelten die bekannten Corona-Regeln, insbesondere Mindestabstand 1,50 m und Maskenpflicht (medizinische, FFP 2 oder gleichwertig) bis zum Sitzplatz sowie die Erfassung der Kontaktdaten. Einlass erhält nur, wer die 3-G-Regelung einhält, wer also geimpft, genesen oder getestet ist. Am Eingang ist der Nachweis über die Einhaltung der Regelung vorzulegen. Ein Coronatest darf nicht älter als 48 Stunden sein. Vor Ort besteht ab 16:30 Uhr die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Ab 17 Uhr ist Einlass.