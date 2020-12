Die USD (Unabhängige Soziale Demokraten Hamminkeln), hier insbesondere USD Mitglied Benedikt Bomers (auf dem Bild gemeinsam mit seinem Neffen und Patenkind Klemens), hat sich für die Unterstützung zur Initiative der Artenvielfalt stark gemacht.

Mit Unterstützung des St. Josef-Hauses in Dingden (Altenheim) hat er an dem Gradierwerk Anträge ausgelegt und eine Sammelbox aufgehangen. Die USD begrüßt diese Initiative und würde viele Hamminkelner bitten, sich in diese Unterschriftenlisten einzutragen. Der Weg zum Gradierweg des St. Josef-Haus in Dingden ist immer einen Besuch wert, gut für die eigene Gesundheit und die Natur freut sich ebenso über jede Unterschrift.

Mehr Informationen gibt es unter usd-hamminkeln.de/.