Die konstituierende Sitzung des Hamminkelner Stadtrates fand, Corona geschuldet, am 5.November in der Wertherbrucher Bürgerhalle statt. Bevor die 38 Ratsmitglieder für die 10.Legislaturperiode vereidigt wurden, schwor Bernd Romanski als neuer und alter Bürgermeister seinen Amtseid. Danach wurden in geheimer Abstimmung seine drei Stellvertreter*innen gewählt. Das einstimmige Votum lautete: 1.Stellvertreter Hans-Jürgen Kraayvanger(CDU), 2.Stellvertreter Bernd Störmer(SPD), 3.Stellvertreterin Ute Kleta(Grüne).

Danach wurden die künftigen Ausschüsse bestimmt. Es bleibt danach bei der alten Konstellation. Weil die CDU keine Mehrheit für ihren Antrag auf die Einrichtung eines Ausschusses für Stadtmarketing und Tourismus sah, zog ihr Fraktionsvorsitzender Johannes Bauhaus den Antrag zurück.

Auf dem Foto gratuliert Grünen-Fraktionsvorsitzender Johannes Flaswinkel Ute Kleta zur Wahl zur 3. stellvertretenden Bürgermeisterin.