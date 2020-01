Eine Info-Veranstaltung zum Instrument Verfügungsfonds findet am Dienstag, 23. Januar, um 18 Uhr im Ratssaal der Stadt Hamminkeln statt. Ziel des Verfügungsfonds ist es, durch finanzielle Unterstützung Anreize für privates Engagement in den Ortskernen von Hamminkeln, Dingden und Mehrhoog zu schaffen und hierdurch die Erhaltung und Entwicklung des Stadtkerns zu unterstützen.

Gemeinsam können neben den großen baulichen Maßnahmen, die im Rahmen des Prozesses "Zukunft Hamminkeln 2030+" im Jahr 2018 entwickelt wurden, mithilfe des Verfügungsfonds auch kleine Projekte umgesetzt werden, die das Zusammenleben in Hamminkeln und seinen Dörfern fördern und für die Zukunft stärken.

Fonds finanziert sich ...

Der Fonds finanziert sich in der Regel zu mindestens 50 Prozent aus privaten Mitteln und wird zu gleichen Teilen aus Mitteln der Städtebauförderung kofinanziert: Jeder Euro, der aus privatem Vermögen in den Verfügungsfonds eingezahlt wird, wird mit dem gleichen Betrag aus dem Etat der Städtebauförderung (Bund, Land, Kommune) bezuschusst.

Die Veranstaltung soll über die Möglichkeiten des Verfügungsfonds in den Ortskernen von Hamminkeln, Dingden und Mehrhoog informieren und die Entwicklung konkreter Projekte anregen.

Eingeladen sind alle Bürger, Einzelhändler, Unternehmen, Organisationen, Vereine und Arbeitsgruppen, deren Projektidee für den Verfügungsfonds sich in den Ortskernen von Hamminkeln, Dingden und Mehrhoog verorten lässt.

Richtlinie der Stadt Hamminkeln sowie die Gebietsabgrenzung in den Ortskernen (https://www.hamminkeln.de/de/inhalt/zukunft-hamminkeln-2030/).

Mehr Infos beim städtischen Quartiersmanager Jan-Christian Sweers, per Mail: Jan-Chris-tian.Sweers@hamminkeln; Telefon 02852/88271.