Er wurde angerufen, es war Anfang Juli und man sagte ihm, dass man an seinem Computer Probleme erkannt hätte. Als Microsoft-Mitarbeiter gab man sich aus und der rüstige Hamminkelner hörte sich erst einmal an, was man denn festgestellt hätte, da sein Laptop ja wirklich schon in die Jahre gekommen ist.

„Sie haben sich einen Virus eingefangen“, sagte ihm der angebliche Mitarbeiter von Microsoft aus London, der mit englischem Akzent sprach. „Er war sehr überzeugend und brachte mich dazu, eine App zu installieren, sodass wir uns gemeinsam Fehlerprotokolle ansehen konnten.“ Der eine Ansprechpartner gab den Hamminkelner zu einem Kollegen weiter, wenn er ein angebliches Problem nicht lösen konnte. „Ich habe mit mehreren gesprochen“, erinnert er sich. „Ich war fixiert auf die Fehlerliste meines Computers und sehr damit beschäftigt.“ Die Anrufer schienen vertrauensvoll und kompetent. Auf die Frage, ob er denn auch schon mal Einkäufe im Internet mache, sagte er wahrheitsgemäß ja und so sprachen sie über entsprechende Zahlungsabwicklungen. Die Betrüger brachten ihn dazu, eine TAN herauszugeben und so verlor er Geld: Von seinem Konto wurden mehrere Beträge zwischen 100 und 200 Euro abgebucht – Gutscheine in einer Höhe von insgesamt 1.200 Euro. Das konnte er dann auf seinen Kontoauszügen sehen. Nach dem Telefonat nahm er direkt Kontakt zu seiner Bank auf, da ihm doch etwas komisch vorkam.

Von zwei Firmen wurde ihm das Geld anstandslos zurückgezahlt, die anderen Gutscheine waren bereits eingelöst und damit am Ende 650 Euro verloren. Der Geschädigte erstattete Anzeige. „Doch die Polizei sagte mir direkt, dass ich mir keine großen Hoffnungen machen brauche.“ Und so ist es auch: „Letzte Woche habe ich einen Brief von der Staatsanwaltschaft bekommen. Die Täter konnten nicht ermittelt werden.“ Das Verfahren ist somit eingestellt. Die Betrüger sind wohl weiter aktiv und damit bleibt die Gefahr durch Betrug mittels Microsoft-Masche.