"Da unsere Ferienlager abgesagt wurden, haben wir uns bemüht ein attraktives Alternativangebot für Kinder und Jugendliche zu stricken.", kündigtSylvia Schmeink, die Leiterin des Kinder-und Jugendtreffs Dingden an.

"Da wir uns ja weiterhin an einige Regelungen zu halten haben, haben wir uns für zwei Wochen (vom 20. bis 31. Juli) Aktionen überlegt, zu denen man sich jeweils einzeln anmelden kann.

Auch die Anmeldezahlen sind durch die Bestimmungen sehr eingeschränkt.", so Schmeink, die an dieser Stelle die geplanten Aktionen auflistet und verweist besonders auf "das Klettern und Bogenschießen für Jugendliche ab 14 Jahre, in Kooperation mit der Akademie Klausenhof."

Projekttage

"In diesem Jahr ist alles ein wenig anders, so haben wir unser Ferienprogramm erweitert und jeder Tag ist ein einzelner Projekttag, zu dem sich separat angemeldet werden muss. Informationen zum Treffpunkt, Essen und anderes sind für jeden einzelnen Tag zu erfragen.", kündigt das Orga-Team an.

Wasserspiele

Montag, 20. Juli, 10 bis 13 Uhr: Ein lustiger Tag mit allerlei rund um´s Wasser für Kinder ab 6 Jahren. Teilnehmer-Beitrag 2 Euro. Badezeug, Handtuch bitte mitbringen!

Klettern und Bogenschießen

Dienstag, 21. Juli, 10 bis 16 Uhr: Für Jugendliche ab 14 Jahre. TN-Beitrag 12,50 Euro.

Naturerlebnistag

Mittwoch, 22. Juli, 9.30 bis 16 Uhr: Mit viel Spaß den Wald und seine Bewohner kennen lernen, mit dem Waldführer Stefan Leiding in Barlo. Für Kinder ab 8 Jahre. Auf dem Gelände sind auch Bienenvölker; wichtig für Allergiker!!! TN-Beitrag 14 Euro.

Tag voller Spiele im Freien

Donnerstag, 23. Juli, 10 bis 14 Uhr: Ein ganzer Tag voller Spiele im Freien, für Kinder ab 6 Jahre. TN-Beitrag 2 Euro.

Geocaching

Freitag, 24. Juli, 10 bis 14 Uhr: Geocaching in der Dingdener Heide, für Kinder ab 8 Jahre. TN-Beitrag 6 Euro.

Abends, ab 20 Uhr, Sommernachtskino in Pastor Lamers Garten; gezeigt wird ein Film für Mädchen und Jungen ab 6 Jahre, mit Getränk und Popcorn. TN-Beitrag 5 Euro. Bitte eine Decke mitbringen.

"Pimp my Shirt"

Montag, 27. Juli, Teilnahme möglich entweder von 10 bis 13 Uhr oder von 14 bis 17 Uhr: T-Shirts batiken jeweils für Kinder ab 6 Jahren; TN-Beitrag jeweils 3 Euro.

Naturerlebnistag

Dienstag, 28. Juli: Naturerlebnistag mit viel Spaß einen Tag den Wald und seine Bewohner mal anders erleben, mit dem Waldführer Stefan Leiding in Barlo, auf dem Gelände sind auch Bienenvölker, wichtig für Allergiker!!!! TN-Beitrag 14 Euro.

Ausflug zum Spielplatz

Mittwoch, 29. Juli, 10 bis 14 Uhr: Ein Ausflug zum Spielplatz für Kinder ab 6 Jahre. TN-Beitrag 2 Euro.

Ausflug zum Waldhof

Donnerstag, 30. Juli, 9.30 bis 16 Uhr: Ein Ausflug zum Waldhof Schulze Beikel, mit viel Platz zum Klettern, Toben, Wasserspiele, Streichelzoo und vieles mehr für Kinder ab 6 Jahren. TN-Beitrag 12 Euro. Badesachen sind von Vorteil

Schnitzeljagd

Freitag, 31. Juli: "Schnitzeljagd" für Kinder ab 6 Jahren von 10 bis 13 Uh; TN-Beitrag 3 Euro. "Schnitzeljagd" für Kinder ab 10 Jahren von 14 bis 17 Uhr, TN-Beitrag 3 Euro.