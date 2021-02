Da am kommenden Samstag, 13. Februar, Pappe, Papier und Kartonagen im Revier 7 und 8 witterungsbedingt nicht abgefahren werden, bietet die Stadt für diese beiden Reviere eine alternative Sammlungsmöglichkeit an.

An diesem Samstag stehen auf der Grünschnittannahmestelle an der Güterstrasse zwei 38 Kubikmeter Mulden, die begehbar sind, für die Sammlung von Pappe, Papier und Kartonagen bereit.

Außerdem können laut Information der Verwaltung "natürlich Pappe, Papier und Kartonagen, wie üblich, bei der nächsten Sammlung in Kartons neben dem Gefäß zur Abholung bereitgestellt werden".