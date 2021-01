Das Problemstoffmobil der Stadt Hamminkelen steht am Mittwoch, 13. januar, nicht an der

Skateranlage in der Kreutzstraße in Mehrhoog.

Tanja Gewiss von der Stadtverwaltung korrigiert via Pressemitteilung: Der Standort wird auf den Parkplatz an der Hogenbuschhalle (Halderner Straße) verlegt.