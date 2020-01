„Smartphone, Internet und Co: Wie kann ich mein Kind schützen?“ lautet das Thema am Freitag, 31. Januar, im Mehrgenerationenhaus Bogen (Pastor-Janßen-Straße 7 in Wesel).

Zu dieser Info-Veranstaltung in der Zeit von 10 bis 12 Uhr laden die Fachfrauen Barbara Lübbehusen und Lisa Olejniczak ein.

Kinder schützen vor Smartphone und Co

Kinder haben von klein auf mit Tablets, Spielkonsolen oder Handys Kontakt. Eltern stellen sich häufig die Frage, wie sie hier auf ihr Kind Acht geben können? In einem lockeren Austausch gibt es Tipps und Tricks für Eltern, Großeltern und Interessierte. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Infos vorab unter Telefon 0281/28267.