Die Akademie Klausenhof schließt ihr Corona-Testzentrum zum 9. Oktober. „Aufgrund der steigenden Anzahl von Veranstaltungen und Übernachtungen in unserem Haus und den damit verbundenen Personalbedarf können wir das Angebot nicht mehr aufrecht halten und schließen das Testzentrum vorerst.“, so Rüdiger Paus-Burkard, Direktor der Akademie Klausenhof. „Wir sind dankbar für die große Akzeptanz in der Dingdener Bevölkerung und sind froh das wir mit unseren motivierten Mitarbeitenden einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung beitragen durften.“

Neben dem Testzentrum in Dingden war das Team der Akademie Klausenhof unter anderem beim legendären Haldern Pop Festival im Einsatz und konnte dort mit ihrem Einsatz für einen sicheren Ablauf der Veranstaltung beitragen. Paus – Burkard: „Sollte sich die Corona-Situation nochmal deutlich verändern können wir jederzeit das Angebot wieder aufleben lassen. Allerdings haben wir die große Hoffnung das dies nicht mehr nötig sein wird.“