Corona hat Deutschland, NRW und den Kreis Wesel im Griff, alle Kommunen und ihre Einwohner stehen vor nicht gekannten Herausforderungen. Der Weseler will den Menschen vor Ort helfen und initiiert hier und heute ein Helfer-Netzwerk.

Das Virus lässt die Menschen näher zusammenrücken, so scheint es beim Blick in die sozialen Netzwerke. Menschen bieten an, Kinder von Alleinerziehenden zu betreuen, wenn Schulen und Kitas geschlossen bleiben oder wollen Einkaufen für Senioren und Kranke in der Nachbarschaft.

Der Weseler will Schnittstelle sein und vermitteln, damit Hilfe ankommt, wo sie gebraucht wird: Menschen aus allen Hamminkelner Ortsteilen, die helfen wollen oder Hilfe brauchen, können sich bei uns melden, wir bündeln alle Kontakte zentral in diesem Beitrag und bei Facebook, wo wir eine Gruppe " Corona Helfernetzwerk Hamminkeln " eingerichtet haben.

Diese Stellen/Gruppen organisieren die Hilfe ...

Mehrhoog/Mehr: Aylin Klisura, 0178-3924464 und 15117037372 (für Mehr)

Hamminkeln: Nachbarschaftsberatung, Katja von der Benken (02852-88220) und Richard Wendorf (02852-88249)

Marienthal: Bürgerverein, Birgit und Wolfgang Kawula, (02856-2810), Mail: wkawula@marienthaler-buergerverein.de

Dingden: Sandra Neß (für Dingden): Telefon 0172 9550542, sandra.ness@gmx.net

Brünen: …… (die Helfer beraten noch) …….

Ringenberg: …… (die Helfer beraten noch) ……..

Havelich: ……… (die Helfer beraten noch) ………….

Loikum: Thomas Wingerath, (Rufnummer: 01522-2592472) …….

Wertherbruch: Ursula und Erwin Meyer, Telefon 02873-1046

Wer seine Hilfe anbieten möchte, kann dies aber auch telefonisch bei der Redaktion tun.

Kontakt per E-Mail: redaktion@derweseler.de

Die ersten bereitwilligen Helfer/innen:

Vanessa Gruber bietet Hilfe an für Brünen, geht bei Bedarf einkaufen ( 0157-52808197)

Wolfgang Lorberg wohnt in Brünen und erklärt: „Ich bin fast täglich im Biomarkt Wesel. Könnte also z.B. von dort Lebensmittel oder sogar Essen aus dem Bistro mitbringen.“

Uta Gottschlag van Baal (für Marienthal): "Kann auf dem Weg von der Arbeit nach Hause einkaufen gehen. Unsere Teenager sind zu Hause und können im Notfall Gassi gehen oder unterstützen."





Kontakt zum Netzwerk gibt's auch via Facebook: Sandra Neß, Dirk Bohlen