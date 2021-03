Seelenhunde ... hat sie jemand genannt … jene Hunde, die es nur einmal gibt im Leben … jene Hunde, die wie Schatten waren … wie die Luft zum Atmen … jene Hunde, die uns ohne Worte verstanden … aus „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupery.

Die Zwillingsschwestern Klaudia und Paulina Tiemeshen aus Rhede mussten sich im letzten Jahr innerhalb kurzer Zeit von ihren beiden Hunden verabschieden. Dabei entstand die Idee, ein Buch herauszubringen, in dem trauernde Hundebesitzer Erinnerungen an ihren Hund eintragen können

„Unsere Seelenhunde haben uns zu diesem Buch inspiriert, als wir von ihnen Abschied nehmen mussten. Es soll Raum für die eigene Trauer um die wundervolle gemeinsame Zeit geben, denn diese ist leider begrenzt. Der Augenblick, in dem man von seinem Hund Abschied nehmen muss, ist schwer und emotional aufwühlend.“

Mit diesem Buch möchten die Geschwister anderen Menschen etwas an die Hand geben, damit sie die kostbare Zeit mit ihrem Hund nochmal Revue passieren lassen können. Wieso sollte es ausgerechnet dieser Hund sein? Wie hat er die erste Nacht verbracht? Mochten Ihn direkt alle Familienmitglieder? Diese und viele weitere Fragen führen durch das Buch und durch die eigene Hunde-Mensch-Geschichte. Auch das Abschied nehmen findet Platz und kann von individuell aufgeschrieben werden. „Es ist uns wichtig, dass aus diesem Buch ein ganz persönliches Buch wird!“ So sind Seiten zur freien Gestaltung vorhanden, aber auch Lieblingsbilder können eingeklebt werden. Der Schmerz über den Verlust des geliebten Weggefährten wird durch das Ausfüllen nicht weggehen, aber vielleicht lässt er sich in seiner Intensität verändern.

Mit dem Thema Trauer haben Klaudia und Paulina Tiemeshen immer wieder zu tun. Klaudia Tiemeshen arbeitet als Hospizkoordinatorin und ihre Schwester als stellvertretende Pflegedienstleitung in einem Hospiz. Mit ihrem Buch wollen die Schwestern auch dafür sorgen, dass die Trauer um Haustiere mehr Akzeptanz findet. „Man darf Menschen die Trauer um Tiere nicht absprechen“, erklärt Klaudia Tiemeshen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info:

Das Buch „Wir & mein Abschied von dir“ können

Interessierte bei den Schwestern kaufen. Es kostet 15 € plus Versand. Das geht entweder per Email:

info@tiergestuetzte-intervention-tiemeshen.de oder über Instagram „Meerschweinchenzeit“.

Jedes Buch enthält ein individuell gestaltetes Lesezeichen.