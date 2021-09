Der 9. Büchermarkt der Brüner landfrauen musste im vorigen Jahr leider ausfallen. Jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit zum gewohnten Termin am 3. Oktober wieder eine große Auswahl an gebrauchten, gespendeten Büchern den Besitzer wechseln.

Der Verkauf findet in diesem Jahr erstmalig in der Mehrzweckhalle des Kleinkaliberschiessvereins Brünen, Bergstraße 37b, 46499 Hamminkeln-Brünen statt. Der Erlös des Büchermarktes soll in diesem Jahr an folgende Institutionen gehen: Förderverein der Hermann-Landwehr-Grundschule Brünen, beide Kindertagesstätten in Brünen sowie Kita und Schule in Blankenheim. Anja Neuenhoff-Eimers, Vorsitzende der Brüner Landfrauen, hat über den Rheinischen Landfrauenverband diesen Kontakt zu Flutopfern hergestellt.