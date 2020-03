In dem im Moment gut frequentierten Märchenwald konnte man am Samstag feststellen, daß eine Brücke neu gebaut und eine weitere sehr baufällige Brücke ausgebessert wurde. Wem der Dank gebührt, stand leider nicht mehr an den Bauwerken, nehmen wir einfach mal an, es war ein im Märchenwald weilender edler Ritter ;-). Danke schön

Gerade die baufällige Brücke hatte in der Vergangenheit sicher vielen Besuchern einiges abverlangt, um die andere Brückenseite zu erreichen. Die starke Steigung und rutschige Platten waren oft schwer zu passieren und das Risiko eines Sturzes hoch.

Zufällig hatte ich in der vorherigen Woche noch die alte Brücke fotografiert, ohne zu ahnen , dass hier schon so schnell eine Verbesserung eintritt. Manchmal werden Märchen wahr.

Freuen Sie sich, wenn Sie auf ihrem Spaziergang durch den Märchenwald die Brücke nutzen können. Finden müssen Sie sie alleine, so groß ist der Märchenwald ja nicht.