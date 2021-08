Am Dienstag, 24. August, von 18 bis 20:30 Uhr bietet der ADFC Hamminkelneine 30-Kilometer Feierabenddtour an, die am Kirchplatz in Dingden startet.

Interessierte Mitfahrer/innen treffen sich zu einer Feierabend-Radtour. Auf verkehrsarmen Wegen fahren wir in gemütlichem Tempo rund um Hamminkeln. Die Teilnehmer ist kostenlos, doch wer teilnehmen möchte, sollte sich vorher anmelden!

Dies ist möglich über die Website www.adfc-hamminkeln.de, die ADFC Hamminkeln App sowie telefonisch beim Tourenleiter: Gerd Schäpers Tel: 02852 – 6825