Hamminkeln:

Nach zwei Jahren Abstinenz steigt am Samstag die MEGA PARTY bei Thunderbike in Hamminkeln.

Die lange Pause hat Thunderbike aber gut genutzt und den kompletten Laden auf den Kopf gestellt.

Zwei große Hallen wurden angebaut und der Showroom um einige 1000 Quadratmeter vergrößert.

Im Tagesprogramm von 10 – 18 Uhr können Besucher hinter die Kulissen schauen.

Zum 20. Jokerfest werden wieder tausende Biker und nicht Biker erwartet.

Für das Abendprogramm ab 18 Uhr werden Karten benötigt, eine kleine Restmenge ist noch zu bekommen.

Die F.U.C.K. Band war schon einmal bei Thunderbike und rockt als Vorband die Bühne. Musikalischer Hauptact am Abend ist „Völkerball“, die wohl bekannteste „Rammstein-Coverband“.

Restkarten gibt es auf www.thunderbike.de sowie bei Thunderbike und im Roadhouse an der Güterstraße.