Beim diesjährigen "Jugend forscht"-Wettbewerb - Regionalentscheid Duisburg - nahmen die Schüler Tim Hoevermann und Robin Behrens aus der Jahrgangsstufe EF in der Kategorie Technik teil. Sie konstruierten ein AMV (Autonomous Messuring Vehicle).

Die Schulleitung informiert dazu: Dieses ist ferngesteuert und vermisst mit Hilfe eines GPS-Sensor das Gelände und erstellt hieraus ein 3D-Profil der abgefahrenen Fläche. Mit ihrem Projekt belegten sie einen hervoragenden 2. Platz. Die Idee zu diesem Projekt entstand im letzten Schuljahr im Naturwissenschaftsunterricht. Dort wurde das Projekt begonnen, musste jedoch dann im März 2020 coronabedingt von zu Hause aus bearbeitet werden.

Mit einer klaren Aufgabenverteilung und konkret formulierten Zwischenzielen beschäftigten sich die beiden Schüler im damaligen Lockdown mit der Weiterarbeit am AMV. Kleinere Rückschläge kamen vor, aber das angestrebte Ziel wurde nicht aus den Augen gelassen. Sie präsentierten ihr Projekt nun digital und haben dazu auch ein 3 minütiges Video aufgenommen, das der Jury von Jugend forscht ihr Projekt ansprechend dargestellt hat.

Der AMV basiert auf einem ferngesteuerten Automobil, das mit entsprechenden Sensoren ausgerüstet ist. Das Modell wurde in Eigenregie von Tim und Robin zusammengebaut und um Aspekte erweitert. Parallel dazu arbeiteten sich die beiden in die Programmierung des Arduino-Mikrokontrollers ein, der die Messtechnik im AMV steuert.

Ihr Betreuer, MINT-Koordinator Christian Karus, wurde mit einem Sonderpreis ausgezeichnet und kann an einem Workshop von Jugend forscht zum Thema "Digitalisierung" teilnehmen. Karus nimmt mit Schülergruppen des AVG nun schon seit Jahren am Wettbewerb teil und konnte 2020 mit den Schülern Konstantin Heimüller und Jens Stuckenholz den 1. Platz in der Kategorie Technik erreichen mit dem Blindenpiloten. Auch für das nächste Jahr ist Christian Karus wieder auf der Suche nach interessierten Schülerinnen und Schülern und unterstützt sie bei der Vorbereitung ihres Projektes auf den Wettbewerb. Als MINT EC-Schule ist es am AVG ein fester Bestandteil der erfolgreichen Förderung im MINT-Bereich, solche Talente zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, wissenschaftliches Arbeiten und Forschen zu erproben.