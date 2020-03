Beim Reit-, Zucht- und Fahrverein „Jagdfalke“ Brünen e.V. wird die neue Saison eines Jahres traditionell mit dem Hallen-Springturnier eröffnet.

In diesem Jahr, geht allerdings ein Dressur-Late-Entry voraus. Das Turnier findet zum ersten Mal am 7. und 8. März 2020 an der Bergstr. 39 in Hamminkeln statt und bietet vier Dressurprüfungen in den Klassen L* bis S*.

Den Anfang machen am Samstag, 7. März, die Prüfungen L* und M* gefolgt von den Prüfungen M** und der Klasse S* am Sonntag, 08. März.In den bereits ausgebuchten Prüfungen werden 180 Reiter aus diversen Kreisverbänden und dem Landesverband Rheinland erwartet.

Das große Hallen-Springturnier findet am darauffolgenden Wochenende, 14. und 15. März, ebenfalls in der Reithalle des RV „Jagdfalke“ Brünen e.V. statt.Im Fokus stehen 14 Springprüfungen der Klassen E bis M.

Den Start machen am Samstag die Jungpferdeprüfungen, gefolgt von den höheren Klassen am Nachmittag.Am Sonntag laden Stilspringprüfungen, Zwei-Phasen-Springen, sowie Punktespringprüfungen Interessierte zum Zuschauen ein.