29. Niederrheinischer Radwandertag am Sonntag, 03.07.2022

Beginn um 10:00 Uhr

Unter dem Motto: „Stadt.Land.Genuss." beteiligen sich wieder 63 Orte zwischen Rhein und Maas mit 82 verschiedenen Routentipps am 29. Niederrheinischen Radwandertag. Mehr als 30.000 Radfahrer nehmen in jedem Jahr an dieser Veranstaltung teil. Wer zwei Stempel auf seiner Startkarte hat, weil er mindestens zu zwei verschiedenen Orten geradelt ist, nimmt an einer zentralen Tombola teil, bei der attraktive Preise, zum Beispiel ein Fahrrad als Hauptpreis, zu gewinnen sind.

Zwischen 10 und 17 Uhr sind die Stempelstellen geöffnet. Die Stadt Hamminkeln bietet in diesem Jahr erneut zwei Routen an. Die Route 41 Hamminkeln - Wesel - Schermbeck - Hünxe - Hamminkeln und Route 42 Hamminkeln - Rees Hamminkeln. Die Routen können Sie sich unter www.niederrhein-tourismus.de/radwandertag downloaden.

03.07.2022 um 10:00 Uhr

Schloss Ringenberg

Schlossstr. 8

46499 Hamminkeln

www.meinschlossringenberg.de

info@meinschlossringenberg.de

02852/9229