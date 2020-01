Ringenberg: Am 18. und 19.01 startet zum 4. Mal das Indoor Cycling am Niederrhein.

Organisator Frank Masyk und sein Team Eva Maria Krebs, Michael Krebs, Andrea Beier, Peter Hermsen, hatten alle Hände voll zu tun, um die Ringenberger Turnhalle für das Event vorzubereiten.

Es mussten 65 Bikes, eine Bühne und das Soundsytem aufgebaut werden. Samstagmorgen 11:30 Uhr, startet das 4. Event und ging über 5 Stunden.

Masyk konnte, Verena Hockmann, Peter Wieching, Winni Frensch-Klein, Ramon Höfler als Presenter verpflichten. Wie auch in den letzten 3 Jahren, waren die 65 Räder für die 5 Stunden dauernde Veranstaltung, schnell vergeben. Bei toller Musik und Verpflegung, konnte man sich so richtig auspowern!

Für Sonntag sind noch Bikes frei, also für Kurzentschlossene und auch Anfänger, die beste Möglichkeit, das Indoor Cycling kennen zu lernen.

Anmeldungen und Infos unter: indoor-cycling-niederrhein@gmx.de