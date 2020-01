Kürzlich fand in Bocholt der erste Lauf der traditionsreichen MTB-Winterrennserie statt.Bei gutem Wetter und bestens präparierter Strecke konnten die Rennfahrer zum ersten Mal im neuen Jahr ihre Kräfte messen.



Der RC Bocholt 77 bot den Teilnehmern wieder eine hervorragend organisierte Veranstaltung.

Die RG Haldern 03 überzeugte an diesem Renntag mit den enorm starken Leistungen ihrer Sportler und auch mit der Anzahl der Starter in den verschiedenen Altersklassen.

Paul Mölls-Hüfing aus Hamminkeln ging in der Altersklasse U 17 für die RG Haldern 03 an den Start. Souverän fuhr Paul den Konkurrenten davon, die meisten überrundete der ambitionierte Sportler mühelos. Mit großem Abstand siegte Paul in diesem Rennen vor den nachfolgenden Fahrern. Besonder bemerkenswert ist dieser Sieg, weil Paul gerade erst in die AK U 17 gerutscht ist und damit zu den jüngsten Teilnehmern zählt.

In der Hauptklasse starteten als Team Sebastian Telaak, Hendrik Möllmann und Volker Maas.

Telaak als Teamkapitän legte die beste Leistung der Mannschaft hin und belegte am Ende Platz 8 in der Wertungsklasse Elite. Direkt dahinter folgte Möllmann auf Platz 9 in der gleichen Klasse. Maas belegte Platz 8 in der Wertungsklasse Ü 40.

Moritz Kunert fuhr in der Altersklasse U 15 auf den 22. PLatz.In der Alterklasse U 13 schlugen sich Adrian Scheffler und Niclas Mahr tapfer und fuhren auf die Plätze 20 und 21.

Jan-Niklas Riedel startete gleich zweimal an diesem Tag. Zunächst belegte er im Rennen der Altersklasse U 11 den 9. Platz. Kurz darauf fuhr der junge Fahrer noch das Schülerrennen und siegt dort mit deutlichem Vorsprung.

Ebenfalls im Schülerrennen starteten Elias Terhardt, Marie Maas und Johann Maas. Die drei belegten dort die Plätze 4, 6 und 14.

Es folgten im gleichen Rennen Jan Römer, Noah Stober, Tyler Herzog, Jonas Schöttler und Lennard Scheffler auf den Plätzen 19, 20, 21, 23 und 34.