Kürzlich fand auf dem Innenhof des Schlosses Ringenberg bei tollem Wetter die diesjährige Siegerehrung der Aktion Stadtradeln 2022 statt. Über 100 Radler kamen zur Prämierung der Gewinner 2022.

Die Stadt Hamminkeln prämierte immer die ersten drei Plätze der folgenden Kategorien:

- Beste Einzelfahrer: Georg Schapdick, Rolf Lindau und Falk Lancelle

- Beste Ratsmitglieder: Hans-Jürgen Kraayvanger, Veit Coenen und Dieter Stiller

- Team mit den meisten Gesamt-Kilometern: ADFC Hamminkeln, Senioren Union Hamminkeln und Kita am Bach

- Team mit den meisten Teilnehmern: ADFC Hamminkeln, Kita „an der Windmühle“ und Kita am Bach Dingden

- die besten Familien: Familie Feldmann, Familie Bruns und Team Vogelsang

- Beste Schulklasse absolut: Klasse 4a Gemeinschaftsgrundschule Hamminkeln, Klasse 2a Gemeinschaftsgrundschule Mehrhoog und Klasse 8a Städt. Gesamtschule Hamminkeln

- Beste Kita: Kita am Bach Dingden, Kita „An der Windmühle“ und Kita Springmäuse

- Bestes Unternehmen: Volksbank Rhein-Lippe eG, Weidenapotheke und Architekturbüro Holger Ebbert

Sponsoren

Für die besten Kitas und Schulklassen gab es sogar Geldpreise. Finanziert wurden die Preise, die Teilnahmegebühr und die Verlosung der Gutschein durch folgende Sponsoren: ADFC, Brinkmann Ingenieurbüro, Westenergie, Volksbank Rhein-Lippe eG, Zweirad Feldmann und Kompetenznetz Energie Kreis Wesel.

Stadtradel-Star Rolf Lindau

Ein großen Dank gilt auch erneut dem Stadtradeln-Star Rolf Lindau. Er verzichtete zum sechsten Mal drei Wochen lang auf sein Auto und teilte in einem Blog unter Stadtradeln.de seine Erfahrungen. Insgesamt erradelte er 1.827 Kilometer.