Die Fahrt in die Wintersportarena am Kahlen Asten bei Winterberg im Sauerland vom Team Jugendarbeit in Hamminkeln findet statt am Samstag, 8. Februar 2020.



Wer bei dem Ski-, Snowboard- und Rodelausflug dabei sein möchte, muss früh aufstehen. Die Busse fahren ab in Brünen um 6 Uhr, in Dingden am Jugendtreff um 6.15 Uhr, am Juze Hamminkeln ab 6.30 Uhr und in Mehrhoog am Bahnhof um 6.45 Uhr.

Mitfahren kann man mit eigenem Schlitten bereits ab 19 Euro. Wer einen vor Ort leihen möchte zahlt 24 Euro. Für Ski- und Snowboardfahrer kostet der Tag im Schnee 34 Euro. "Die Kinder und Jugendlichen, die Ski – oder Snowboard fahren möchten, sollten damit aber auch Erfahrung haben und dies sicher beherrschen, denn eine Einführung und Begleitung auf der Piste ist nicht möglich.", heißt es in der Ankündigung.

Im Preis enthalten

Im Preis enthalten sind Busfahrt, die gebuchte Wintersportausrüstung, Liftkarten, ein warmes Mittagessen mit einem Getränk nach Wahl und die Begleitung durch die Mitarbeiter des Team Jugendarbeit. Zurück sind die Jungen und Mädchen wieder ab etwa 19.30 Uhr.

Die Alternative und Anmeldung

"Sollten die Schnee- oder Wetterverhältnisse an diesem Tag wieder schlecht sein, geht die Fahrt in die Eissporthalle nach Grefrath zum Schlittschuhlaufen.", heißt es weiter.

Anmeldung (bis 31. Januar): Jugendtreff „Next Generation“ (Kirchplatz 5, Dingden), Telefon 02852/909030; Jugendzentrum „Juze“ (Diersfordter Straße 34a, Hamminkeln), Telefon 02852/711052 und ev. Jugendhaus „Bruno“, Telefon 02856/9096825.