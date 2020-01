Der SV Brünen sucht sportbegeisterte Teilnehmer für die gemischte Gruppe„Form und Fit“. Die Teilnehmer von können zwischen 16 und 99 Jahren jung/alt sein.

Die Inhalte des Angebots: Muskelaufbau, Ausdauer, verschiedene Spielformen und Spaß.Übungsleiter ist Diethelm Eichelberg. Die Sportstunde findet freitags in der Zweit von 18:30 bis 20 Uhr in der Turnhalle Brünen an der Jahnstraße statt.

Weitere Infos erteilt Diethelm Eichelberg, Telefon 0178-9394969 .