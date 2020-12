Der Weseler Clemens Rupperath führte, bundesweit von Wesel aus, vor einem Monat erfolgreich den virtuellen Spendenlauf "Laufen gegen Leukämie" durch (Artikel hier im Lokalkompass).

Tochter und Mutter aus der Eifel nahmen teil, nahmen sich jetzt ihn zum Vorbild und iniziierten den virtuellen Nikolaus-Spendenlauf gegen Krebs bei Kindern.

Die Initatorinnen Annika und Carmen Karwanska schreiben dazu :

Liebe Läuferinnen und Läufer,

jährlich erkranken etwa 2200 Kinder in Deutschland an Krebs.

Viele dringend notwendige Spendengelder bleiben durch Corona aus.

So kam uns, als vor 15 Jahren selbst Betroffene, die Idee für den 1.virtuellen Nikolaus-Spendenlauf.

100% des Erlöses gehen an die Hilfsgruppe Eifel, deren Ziel es schon seit 30 Jahren ist, krebskranken Kindern und deren Familien zu helfen. Und gerade jetzt brauchen sie unsere Hilfe!

Deshalb helft mit und lauft!

Denn Kinder sind unsere Zukunft!

weitere Details und Hintergründe auf kinderkrebshilfe-eifel.de ...





Spendenlauf Fotowand

Wie auch beim "Lauf gegen Leukämie" (Rückblick auf die Fotowand) wird es beim "Nikolaus Spendenlauf gegen Krebs bei Kindern" auch eine Fotowand geben, wo die Teilnehmer gebeten werden, sich mit Startnummer zu fotografieren und das Bild hochzuladen.

Direkt zur Anmeldung für den Lauf zwischen dem 05. bis 06. Dezember 2020 ...