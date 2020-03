Das Maibaumfest des St. Johannes Männerschützenverein Dingden, das jedes Jahr am letzten Samstag vor dem 1. Mai stattfindet, fällt in diesem Jahr der aktuellen Corona-Krise zum Opfer und kann somit nicht gefeiert werden.

"Da die CoronaSchuVO des Landes NRW, in der solche öffentlichen Veranstaltungen und Versammlungen untersagt werden, vom 22. März bis mindestens zum 20. April 2020 Gültigkeit hat, ist die Ungewissheit für eine Austragung des Maibaumfestes am 25. April 2020 zu groß, weshalb auch keine Einladungen an die Vereinsmitglieder rausgeschickt wurden.", heißt es in der Presseinfo von Jan Küpper, dem Schriftführer und Pressesprecher des Vereines.

Der Verein trifft diese Entscheidung, die auf Grund der aktuellen Situation und der gesellschaftlichen Verantwortung unvermeidbar ist, natürlich schweren Herzens, da das Maibaumfest gerade dabei ist, sich auf einem festen Platz im Kalender der Dingdener zu etablieren.

„Glück im Unglück“

„Glück im Unglück“ hat der St. Johannes Männerschützenverein mit seinem amtierenden Königspaar Johannes Bielefeld und Marion Bielefeld im Grunde dennoch, da sein sehr beliebtes und gut besuchtes Schützenfest nur in die ungeraden Jahre fällt und sich somit aktuell nicht in die lange Liste der abgesagten Veranstaltungen einreihen muss.“, so Küpper abschließend.