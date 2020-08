Kurz nach Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021 öffnet wieder die Schulmaterialkammer von Mehrhooghilft. Am Montag, 17. August, findet die Ausgabe in der Zeit von 17 bis 19 Uhr statt.

Auch jetzt ist die Ehrenamtsgruppe von Mehrhooghilft wieder in der Begegnungsstätte aktiv. Für die Berechtigung ist, wie schon bei den vorangegangenen Ausgabeterminen ein Nachweis erforderlich. Aufgrund der Corona-Situation ist für alle Kunden der Schulmaterialkammer ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich.

Am Eingang der Begegnungsstätte sind die Hände zu desinfizieren und es muss auch ein Eintrag in die dort vorliegende Anwesenheitsliste erfolgen. Um keine zu engen Kontakte zu haben, kann es durchaus so sein, dass die Kunden schon eine Wartezeit vor der Begegnungsstätte akzeptieren müssen.