Früher gab's mal diese Aufkleber, auf denen stand "Ich liebe Hamminkeln". Oder die Herzenshommage ging an einen der anderen Ortsteile.

Mittlerweile sind diese Aufkleber an Autos und Geschäftsschaufenstern längst verblasst oder wieder abgeknibbelt. Doch es gibt in allen Dörfern dieser liebenswerten Stadt jede Menge Menschen, die ihr Herz seit Jahrzehnten an ihre Heimat verloren haben und dies durch ihr täglichen Wirken bekunden. Diesen Menschen sind die Heimatpreise gewidmet, die NRW-weit vergeben werden. Auch Hamminkeln bekommt aktuell wieder 5000 Euro aus dem Verleihungs-Topf.

"Ziel des Heimat-Preises ist die Förderung des lokalen Engagements und nachahmenswerter Praxisbeispiele im Bereich der Heimat", fixiert die Stadtverwaltung etwas sperrig. Dabei erkennt die an: "Das ausgeprägte ehrenamtliche Engagement in der Stadt Hamminkeln in den verschiedenen Bereichen stärkt das Zusammenleben und hat somit einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft.

Schwerpunkte der Vergabekriterien sind: Verdienste um die Heimat; Erhaltung, Pflege und Förderung von Bräuchen sowie das Engagement für Kultur und Tradition. Im vergangenen Jahr könnten sich die Bürger für Brünen, die Gruppe "Für- und miteinander" in Wertherbruch und die Leitung der Katholischen Bücherei in Dingden über die Würdigung im Zuge des Heimatpreises freuen.

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist (bis zum 26. Oktober) tagt die vom Rat der Stadt Hamminkeln beauftragte Jury, die neben dem Bürgermeister aus vier Vertretern der Heimatvereine, des Schützenwesens, der Arbeitsgruppen Lokale Agenda und des Teams Jugendarbeit besteht und schlägt dem Stadtrat Anfang Dezember aussichtsreiche Kandidaten vor. Die Preisverleihung wird kurz vor Weihnachten stattfinden.

Informationen zum Heimatpreis (Bewerbungsunterlagen und Richtlinien) befinden sich auf der Homepage der Stadt Hamminkeln und können ab sofort heruntergeladen werden. Darüber hinaus können die Bewerbungsunterlagen auch telefonisch zur Zusendung angefordert werden (Telefon 02852-88236). Bewerber aus Vorjahren die nicht berücksichtigt wurden, können sich erneut bewerben.

Worauf warten Sie also noch?!