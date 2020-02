Im Jubiläumsjahr des Hamminkelner Sportvereins 1920/46 findet die Jahreshauptversammlung am 27. März um 20 Uhr im Vereinsheim an der Rossmühle statt. Doch das 100-jährige Bestehen wird auch das bestimmende Thema aller Abteilungsversammlungen.

Neben den Jahresberichten und den Vorstandswahlen werden bei der zentralen JHV auch die neuen Gruppen vorgestellt: "Luta Livre" -Ringen und Raufen für Kinder, Atem- und Organschule im Rahmen des Reha-Sportes.

Die Abteilungen des Hauptvereins, der vor einem Jahr die 1700 Mitgliedergrenze übersprungen hat, treffen sich zu ihren Jahresversammlungen am:28. Februar (19.30 Uhr) die Schwimmabteilung, am 2. März um 20 Uhr die Langlauf- und Triathlonabteilung, am 4. März um 19 Uhr die Turn-, Tanz- und Breitensportabteilung, um 6. März um 20 Uhr die Fußballseniorenabteilung und am 16. März um 19.30 Uhr die Fußballjugendabteilung.

Der langjährige Vereinsvorsitzende Gottfried Bückmann sagt im Vorfeld: "Alle Mitglieder, die sich zu den einzelnen Abteilungen zugehörig fühlen, sind herzlich eingeladen. Eltern können für ihre Kinder sprechen. Der Verein möchte lebendig in das nächste Jahrhundert gehen."