Nächste Woche, am 12.02.2020 trifft sich wieder die Fotogruppe Dingden zum Fotostammtisch um 19:30 Uhr in der Gaststätte "zu Hause bei Hoffmann, auf der Weberstrasse. Interessierte sind zum fachsimpeln, Bilder schauen, herzlich eingeladen. Egal ob Spiegelreflex, Systemkamera oder Kompaktkamera, digital oder analoge Fotografie. Bei uns steht der Spaß an der Fotografie im Vordergrund.