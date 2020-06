Das Thema „Corona“ und die Folgen des „Lockdowns“ sind omnipräsent und die Auswirkungen auf die Menschen und deren Verhalten sind überall sichtbar und spürbar. Die Interessengemeinschaft Bocholt-Gemeinsam lädt zur nächsten Versammlung „Gemeinsam für unsere Grundrechte“ ein. Diese findet statt am Samstag, 20. Juni, um 15.30 Uhr auf dem Berliner Platz in Bocholt.

"Wenn wir uns die aktuellen Infektionszahlen des RKI vom 17. Juni 2020 um 00:00 Uhr anschauen, dann haben wir in Deutschland noch eine durch PCR Test positiv getestete Infektionsrate von 0,0057 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, dass 99,9943 Prozent der deutschen Bevölkerung nicht infiziert ist, allerdings herrscht trotzdem noch zu 100 Prozent Maskenpflicht.", so Christoph Nienhaus von der Interessengemeinschaft Bocholt-Gemeinsam.

Mediziner warnen vor Gebrauch von Alltagsmasken

"Mittlerweile warnen sogar Mediziner vor dem Gebrauch von Alltagsmasken, da diese zu massiven Bakterien- und Keimschleudern werden können. (Siehe Streeck: https://www.merkur.de/welt/corona-streeck-drosten-lockdown-zweite-welle-virologe-prognose-hygiene-deutschland-schulen-kitas-zr-13778839.html ) Zusätzliche Folgeschäden sind überall sichtbar, Angst und Hysterie greift weiter um sich und die Menschen reagieren mittlerweile panisch wenn die Abstandsregeln unterschritten werden.", so Nienhaus.

Des Weiteren, schreibt Nienhaus weiter: "kommen dann noch berechtigte Zweifel an der Korrektheit des COVID-19 Nachweises durch die sogenannten PCR-Tests, welche mittlerweile über 4 Millionen Mal in Deutschland durchgeführt wurden. Selbst bei einer Sensitivität von 99 Prozent und einer Spezifität von 96,5 Prozent und einer Durchseuchung von 1 Prozent der Bevölkerung kommen Falsch-Positive Quoten im mittleren bis hohen zweistelligen Prozentbereich zum tragen.

Das bedeutet, das die Basis, auf der viele schwerwiegende Entscheidungen getroffen wurden, in Frage steht und dass es sich doch lohnt diese „Diagnostik“ auf den Prüfstand zu stellen. (Siehe Artikel 16.04.2020 Kurier AT https://kurier.at/wissen/weshalb-schon-geringe-fehler-bei-den-tests-grosse-unterschiede-im-ergebnis-ausmachen/400814591 ).

Und wenn dann morgens in der Tageszeitung und in allen Medien, die vertragliche Sicherung von 400 Millionen Impfdosen propagiert wird, müssen die Bürger davon ausgehen, dass nun auch alle geimpft werden sollen bzw. müssen."

"Impffolgeschäden"

"Natürlich sind verschiedene Impfstoffe in der Entwicklung, allerdings werden die kritischen Bürger sehr skeptisch, wenn von „Entwicklung in Rekordzeit“ und „Impffolgeschäden – Haftung wird auf die Staaten übertragen“ die Rede ist.

Zudem hat der Top-Virologe Drosten schon am 19. März 2020 gefordert, dass Regularien für die Entwicklung und Zulassung des Impfstoffes außer Kraft gesetzt werden müssen. Das Ganze im Hinblick auf unsere Vergangenheit, wo Deutschland immer noch für die Nebenwirkungen von Thalidomid im so genannten Contergan-Skandal aufkommen muss, und hunderte Menschen mit schwersten Missbildungen, die unterschätzten Nebenwirkungen des „harmlosen“ Medikamentes jeden Tag spüren. (Handelsblatt 19.03.2020 https://www.handelsblatt.com/politik/international/sars-impfstoffe-virologe-drosten-wir-muessen-regularien-fuer-impfstoffe-ausser-kraft-setzen/25657800.html?ticket=ST-5309406-K7CgyV4Yt7ixoS35hrkD-ap1)", fügt er hinzu.

Versammlung in Bocholt

Am Samstag, 20. Juni, findet in Bocholt, auf dem Berliner Platz von 15.30 bis etwa 17.30 Uhr die 6. Versammlung „Gemeinsam für unsere Grundrechte und den Zusammenhalt der Gesellschaft“ statt.

"Diese Versammlung ist durch die Veranstalter, Olaf Vehof (Steuerberater) und Dr. Kamal Salem (Schmerztherapeut aus Bocholt) zusammen mit dem Mitveranstalter Christoph Nienhaus (IT Leiter aus Hamminkeln), ordentlich angemeldet worden und wir erwarten etwa 200 interessierte Teilnehmer zu den Topthemen Medizin, Gesundheitliche Vorsorge, Impfen und Ethik.", heißt es in der Ankündigung.

Programm und Info-Seite

Es werden Redebeiträge von Ärzten, Medizinern und Pflegern aber auch von Betroffenen gehalten. Abgerundet wird das Programm durch einen „bunten Marsch durch die Innenstadt“, „Open Mic“ und Musik. (Ablauf: siehe Foto).

Zu dieser Versammlung sind alle Interessierten eingeladen. "Wir versammeln uns friedlich, freundlich und respektvoll, um somit den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken. Des Weiteren sind wir unpolitisch und unparteilich und dulden keine extremistischen Einflüsse und Äußerungen, egal ob von links oder rechts – wir wollen Zeichen gegen die Spaltung der Gesellschaft und gegen Angst und Hysterie setzen.", heißt es weiter.

Mehr Infos unter: www.bocholt-gemeinsam.de