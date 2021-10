Mit einem Appell wendet sich die Caritas-Kleiderkammer der Pfarrgemeinde Maria Frieden an die Bevölkerung: "Wahrscheinlich haben in den letzten Wochen viele Mitbürger ihre Kleiderspenden für die Flutopfer hier in Deutschland abgegeben", vermutet der emeritierte Diakon Heinz Grunden, der für die Kleiderkammer verantwortlich ist.

"In unserer Kleiderkammer ist das Angebot an Herrenoberbekleidung (Oberhemden und T-Shirts) und für Kinderkleidung und Kleinkindersachen sehr klein geworden." Die Helferinnen und Helfer würden sich daher freuen, wenn für diese Bereiche zusätzliche Kleiderspenden abgegeben werden.

Die Öffnungszeiten der Kleiderkammer sind: montags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr sowie mittwochs von 9 bis 11 Uhr. Die Kleiderkammer befindet sich in einem Ladenlokal gegenüber dem St. Josef-Haus in Dingden (Marienvreder Straße 7).