Haben Sie sich zum neuen Jahr oder Jahrzehnt, etwas vorgenommen, was Sie zukünftig gerne kultivieren oder weglassen möchten? Das Feld der neuen Vorsätze ist ein großes! Dieser Thematik wird am 30. Januar beim Klön-Café in Brünen gemeinsam nachgegangen.

In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde An der Issel Bereich Brünen lädt die Nachbarschaftsberatung Hamminkeln ins Gemeindehaus an der Rohstraße 18 ein. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr können Interessierte bei selbst gebackenem Kuchen und Kaffee in gemütlicher Atmosphäre Erfahrungen austauschen und sich kennen lernen. Im Vordergrund des generationsübergreifenden Treffens steht die gesellschaftliche Teilhabe.

Fragen zum kommenden Klön-Café beantwortet Katja von den Benken, Koordinatorin der Nachbarschaftsberatung Hamminkeln unter der Telefonnummer 0 28 52 – 88 220 oder per Mail an nachbarschaftsberatung@hamminkeln.de. Es gibt einen barrierefreien Zugang, die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Themenwerkstatt ist ein Format des LEADER-Projektes "Weiterentwicklung der Nachbarschaftsberatung".