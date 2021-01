Leider hat die syrische Familie in Hamminkeln und Umgebeung keine neue Bleibe gefunden. Da die Wohnung in Mehrhoog augrung Eigennutz gekündigt war, musste die Familie ausziehen. Ostwestfalen ist jetzt das neue Zuhause. Bleibt zu hoffen, das sich die Kinder schnell akklimatisieren. Wir, der Verein move on work! e.V. wünscht der Famile alles Gute!