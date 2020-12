Der Schützenverein Havelich geht in der Adventszeit von Tür zu Tür. Allerdings nicht zum Sammeln, sondern um Anderen eine Freude zu machen.

Die Vorstandsmitglieder des Schützenvereins Havelich ziehen in diesen Tagen los, um Mitgliedern und engen Freunden des Vereins die Weihnachtszeit zu versüßen. So erhalten die Beschenkten neben edler Schokolade oder feinem Gebäck eine Grußkarte mit guten Wünschen zu Weihnachten und dem bevorstehenden Jahreswechsel. Auf diese Art möchte der Verein das Gemeinschaftsgefühl stärken, das in diesem Jahr besonders wichtig ist. Denn gerade in schwierigen Zeiten wie diesen soll sich niemand allein gelassen fühlen.