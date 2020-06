Auch für das kommende Schuljahr wird Mehrhooghilft wieder eine Schulmaterialkammer für Schulkinder aus dem Ortsteil Mehrhoog durchführen. Schon jetzt kann in Kürze von allen Berechtigten das Material abgeholt werden.

Die Termine für die Warenausgabe sind am Freitag, 26. Juni, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, 27. Juni, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr. Die Ausgabe findet, wie bereits in den vergangenen beiden Schuljahren, wieder im GuGeLaden (Bahnhofstraße 23) statt.

Nachweis für Berechtigte

Für die Berechtigung ist ein Nachweis erforderlich. Die Ausgabe der Schulmaterialen bezieht sich auf das erste Halbjahr des Schuljahres 20/21.

Auf Grund der Corona-Situation ist für alle Kunden der Schulmaterialkammer ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich. Um keine zu engen Kontakte zu haben, kann es durchaus so sein, dass die Kunden schon eine Wartezeit vor dem GuGeLaden akzeptieren müssen.