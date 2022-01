Hamminkeln-Ringenberg: An vielen, sehr unterschiedlichen Orten, haben rote Kerzen in der Vorweihnachtszeit einen Platz erhalten und so ein Miteinander bekundet.

Bei dieser Aktion der „rote Kerzen 2021“, sind durch Spenden und Verkauf ein Gewinn von 500 € zusammengekommen. Ganz herzlich möchte sich Frau Raudonat bei Claudia Bongers bedanken. Sie hat es ermöglicht, im Ringenberger Schloss die Roten Kerzen zum Verkauf anzubieten. Dadurch entstand ein zusätzliches, beachtliches Spendenaufkommen.

Mit dieser Summe will Raudonat dieses Jahr den ambulante Kinder- und Erwachsenen Förderverein der Hospiz Initiative in Wesel unterstützen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden in ihren wichtigen und wertvollen Begleitungen im Kreis Wesel, durch thematische Fortbildungen und Supervisionen gefestigt. Frau Raudonat bedankt sich bei alle, die das Projekt unterstützt haben.

Ursula Raudonat

Vorstandsmitglied Förderverein

Hospiz Initiative Wesel