Bislich: Mittwochabend am Rhein.

Tolle Aktion von Marc-Kevin Scholz, der bei Rheinkilometer Null ab dem Bodensee gestartet ist und bis zur Nordsee will.

1111 Km in 21 Tagen, Scholz möchte mit dieser Aktion Geld für die Stiftung „Wings for Life“ sammeln.

Wings for Life ist eine von Dietrich Mateschitz und Heinz Kinigadner gegründete, gemeinnützige, staatlich anerkannte Stiftung für Rückenmarksforschung.

Seine Reise kann man über Instagram (@marckevins) oder auch Facebook begleiten. (#1111km #standupforthosewhocant)