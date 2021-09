MehrhoogHilft ist weiterhin in verschiedenen Gruppen aktiv. Währen einzelne Gruppen gut mit Ehrenamtlern ausgestattet sind, gibt es auch Bereiche, in denen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und auch Personen gesucht werden, die das Gruppenangebot nutzen wollen.

Hilfe wird aktuell im Bereich der Patengruppe gesucht. Diese Gruppe unterstützt örtlich ansässige Flüchtlinge die in den verschiedensten Lebensdingen Hilfe brauchen. Ob Kontakte zur Stadtverwaltung, Arbeitssuche, Beantragung finanzieller Unterstützung, schulische Fragen usw. Diese Patengruppe ist eine der ersten ehrenamtlichen Aufgaben die bei MehrhoogHilft vor sechs Jahren startete. Einige der ursprünglichen Helferinnen und Helfer sind immer noch im Einsatz.

Mittlerweile habe ich auch Flüchtlinge, die in früherer Zeit eine umfangreiche Unterstützung brauchten, bereit erklärt, in diesen Dingen zu helfen. Es werden aber, da auch immer wieder neue Flüchtlinge Mehrhoog erreichen, Helferinnen und Helfer benötigt. Gruppensprecher dieser Gruppe ist Manfred Ottinger, Telefon 01525 6371586. Er gibt denjenigen, die bereit sind oder sich zumindest überlegen ob sie in desem Bereich helfen wollen, Auskunft zur Aufgabenstellung.

Nutzer für ein Gruppenangebot werden für das Nähcafe gesucht. Her werden auch Teilnehmer, die in diesem Bereich noch nicht fit sind, unterstützt. Nicht nur Flüchtlinge können an diesem Angebot teilnehmen auch Menschen, die die deutsche Staatsangehörigkeit habe oder auch nicht als Flüchtlinge den Zugang in dieser Region gefunden haben.

Das Nähcafe findet an jedem zweiten Sonntag ab 13 Uhr, in der Mehrhooger Begegnungsstätte, Zum Schnellenhof, statt. Der nächste Termin ist der 19. September. Wer Interesse hat, dort mitzumachen, kann sich auch schon im Vorfeld bei der Gruppenleiterin Sandra van Rheinberg, Tel.: 0171 6149925 informieren.