Am Freitag, 14. Februar, um 20 Uhr findet im Bürgerhaus „Friedenshalle“ die diesjährige Generalversammlung des Männerschützenvereins Hamminkeln e.V. statt. Alle Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Kassenbericht, die Neu- und Wiederwahlen verschiedener Vorstandsmitglieder und eines neuen Kassenprüfers sowie die Planung des Schützenfestes 2020 und weiterer Veranstaltungen.

Das Preisschießen in der Schießanlage der Sportschützen „Admiral von Lans“ im Mühlenrott findet statt für die 2. Kompanie am 7. März von 15.bis 18 Uhr und für die 1. Kompanie am 14. März 2020 von 15 bis 18 Uhr.

Das diesjährige Bataillonsfest mit Tanz und der traditionellen Tombola findet am 21. März im Bürgerhaus „Friedenshalle“ statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn ist 19:30 Uhr. Auch in diesem Jahr gibt es wieder tolle und hochwertige Preise zu gewinnen.