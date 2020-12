Die Akademie Klausenhof freut sich über den ersten Platz und die damit verbundenen 1.250 Euro des Klimaschutzpreises von Westenergie.

Die immer wichtiger werdende Umweltbildung, insbesondere für Kinder und Jugendliche und die Fortbildung von Pädagogen zu Umweltthemen, veranlasste die Akademie unter dem Titel „LEBEN(S) braucht RAUM“ Umweltbildung stärker in ihre alltägliche Arbeit zu integrieren. Dazu ist geplant, kurzfristig ein neues attraktives Angebot, ein interaktiver Nachhaltigkeitslehrpfad, der ohne weitere Begleitung und kostenlos genutzt werden kann zu entwickeln.

Baumbewässerung und Schmertterlingszüchtung



Den zweiten Platz und damit 750 Euro erhielt die Initiative „Baumbewässerung“. Helmut Hoffmann und Alfons Verdirk haben sich für dieses Naturprojekt mit viel Einsatz engagiert. Mit ihrem Projekt „Schmetterlingszüchtung hat es Johanna Sweers auf den dritten Platz geschafft und freut sich über ein Anerkennung in Höhe von 500 Euro.

„Die vielen kreativen Ideen unserer Bürgerinnen und Bürger rund um den Schutz von Klima und Umwelt in Hamminkeln beeindrucken sehr und motivieren zum Weitermachen. Wir freuen uns, dieses Engagement gemeinsam mit Westenergie zu würdigen und auszuzeichnen“, sagte Bürgermeister Bernd Romanski. Kommunalbetreuer Dirk Krämer bei Westenergie, betont: „Die eingereichten Projekte zeigen uns auch in diesem Jahr, wie wichtig den Menschen in Hamminkeln der Schutz von Umwelt und Natur ist. Das ist ein Ansporn für uns, dieses Bewusstsein bei den Menschen vor Ort weiterhin mit dem Klimaschutzpreis von innogy Westenenergie zu fördern.“