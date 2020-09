Das „Erlebniscamp“ in den Sommerferien fand großen Anklang bei den Jugendlichen in der Region. „Viele Kinder haben uns noch während der Sommercamps gefragt, ob wir etwas in den Herbstferien anbieten – sie wollen gerne nochmal eine Woche bei uns verbringen“, so Christin Strump, Bildungsreferentin in der Akademie Klausenhof. Das Team hat sich somit zu Beginn des Schuljahres zusammengesetzt und eine Veranstaltung zu einem aktuellen Thema geplant: Ein Mediencamp.

Doch was bedeutet ein Mediencamp? Immer mehr Menschen verbringen ihre Freizeit mit Videospielen. Egal ob am PC, der Konsole oder Smartphone/Tablet. Doch was passiert mit uns, wenn wir spielen? Kann man beim Spielen auch (unterbewusst) etwas lernen?

In dem stattfindenden Mediencamp wird versucht, das herauszufinden. Die Teilnehmenden werden gemeinsam Videospiele ausprobieren, ein erstes Verständnis für das Programmieren und einen Einblick in Videoproduktion und -bearbeitung bekommen und einen eigenen kleinen Kurzfilm drehen.

Wann? 19.-23. Oktober 2020

Wo? Akademie Klausenhof, Hamminkeln

Wer? Kinder und Jugendliche von 10 bis 17 Jahren

Weitere Infos finden Sie unter www.akademie-klausenhof.de oder via Telefon unter 02852 89 1332