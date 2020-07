Annica Strohm, die gebürtige 42-jährige Dinslakenerin lebt seit einigen Jahren mit ihrem Mann und Sohn in Hamminkeln. Von Beruf ist sie Verwaltungsfachwirtin, seit über 20 Jahren im öffentlichen Dienst beschäftigt. Ihr Traum ist es, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Und sie ist auf dem besten Wege dorthin.

Seit über 20 Jahren trägt Annica Strohm den Schmuck von Pierre Lang. Wenn sie durch die Straßen geht, erkennt sie sofort Stücke dieses Hauses an anderen und spricht sie darauf an, wie ihr Mann Markus verrät. „Ich liebe und lebe diesen Schmuck“, wie sie selber sagt. Als sie im letzten Jahr von der Insolvenz des Unternehmens und der Übernahme hörte, entschloss sie sich kurzer Hand: Gewerbe anmelden, Stylistin werden und durchstarten. Letzteres gelang ihr direkt. Im Oktober hielt sie den Gewerbeschein in Händen, im Januar wurde sie als Newcomerin 2019 geehrt.

Wenn es darum geht, den Schmuck an die Frau oder auch an den Mann zu bringen, ist sie kreativ. Wie man das so kennt, kommt sie für Partys zu einem nach Hause oder sie richtet sie bei sich zu Hause aus. Man kann auch jederzeit zu ihr kommen, um sich Schmuck anzusehen. Darüber hinaus und um den Radius ihrer Kontakte zu erweitern, geht sie Kooperationen ein, beispielsweise mit Partnerinnen ähnlicher Konzepte wie Prowin oder Ringana. Man trifft Annica Strohm mit ihren Kollektionskoffern auch in Restaurants und Lokalen. Zu ihren Kunden zählen nicht nur Frauen, wie man vielleicht meinen könnte: „Auch Männer bestellen bei mir. Zwei davon regelmäßig für Valentinstag, Geburtstag, Weihnachten oder Ostern, ohne dass ihre Frauen davon wissen.“ Synergien nutzen ist ihre Strategie. Nicht nur, dass sie es damit zur Newcomerin im Unternehmen geschafft hat: Nun bekam sie auch Besuch von einem Filmteam.

Leipzig, Hamburg, Bremen und Frankfurt heißen die Stationen für den Dreh eines Pierre-Lang-Werbefilms – und dann eben Hamminkeln. „Wir begleiten fünf Stylistinnen aus Deutschland“, verrät Matthias König, Marketer bei der Wiener Schmuckmanufaktur. Für einen authentischen Film, um neue Stylistinnen zu werben. Dafür wurden ganz unterschiedliche Typen ausgewählt: „Wir haben eine Mutter begleitet, eine 24-jährige Stylistin und eine 78-Jährige, die vier Partys pro Woche veranstaltet. Annica steht für die junge, karriereaffine Zielgruppe“, wie König erklärt.

So ist Annica Strohm bald online zu sehen: Mitte bis Ende August startet eine Social-Media-Kampagne, bei der ebenso Youtube wie Facebook und Instagram bespielt werden. Annica Strohm freut sich sehr darüber: „Ich liebe diesen Beruf und möchte meinen Traum weiterleben und viele neue Kunden ebenso begeistern.“