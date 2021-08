Nach 22 Monaten Bauzeit, Spatenstich war am 28. Oktober 2019, fand kürzlich die Eröffnung des Lernhauses der Gesamtschule in Hamminkeln statt. Innerhalb des Neubaus sind 13 neue Klassenzimmer entstanden, die für die Jahrgangsstufen 5 und 6 genutzt werden.

Zusätzlich dazu wurden innerhalb der rund 2000 Quadratmeter Nutzfläche Inklusions- und Differenzierungsräume sowie Aufenthalts-und Verwaltungsräume errichtet. Durch die offene Raumgestaltung und Einrichtung verschiedener Lerninseln ist das Lernhaus auf die neuesten pädagogischen Erfordernisse abgestimmt. Die großen und lichtdurchfluteten Klassenräume schaffen eine angenehme Aufenthaltsqualität und weisen nicht nur durch Verwendung neuester digitaler Ausstattung einen hohen Qualitätsstandard vor.

Durch den Neubau ist ein energieeffizientes Gebäude entstanden, dass als bauliche Besonderheiten

eine Lüftung mit 100-prozentiger Frischluft sowie die Errichtung eines Gründaches enthält.

Neben dem Lernhaus wurde auch ein neuer Verbindungsbau errichtet, der eine barrierefreie

Erschließung des Bestandsgebäudes sicherstellt.

"Obwohl es innerhalb der Gründungsarbeiten zeitliche Verzögerungen durch schlechte

Bodenbeschaffenheit und Witterungsbedingungen gab, konnte die Eröffnung fristgerecht zum Schuljahr 2021/2022 erfolgen", lässt die Stadtverwaltung wissen.

Auch durch zwischenzeitige coronabedingte Schwierigkeiten (Lieferschwierigkeiten und

Preiserhöhung) wurden letztendlich keine Überschreitungen der Zeitachse oder des Kostenrahmens

verursacht. Die Gesamtkosten des Neubaus inklusive der Errichtung des Verbindungsganges belaufen sich auf 6.670.000 Euro.

Durch das Programm "Gute Schule 2020" konnten Fördermittel in Höhe von zirka 630.000 Euro generiert werden. Zusätzlich dazu wurde auch ein neuer Fahrradstand errichtet, der 144 Stellplätze enthält. Zur weiteren Trennung der Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Fahrradfahrer, Bus etc.) wird ebenfalls die Errichtung eines neuen Busbahnhofes bzw. die Umgestaltung und Erweiterung der bestehenden Haltepunkte für den Schülerspezialverkehr beabsichtigt. Diese Maßnahme befindet sich derzeit noch in der Umsetzungsphase und wird voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen sein.